Шеф-повар из Подмосковья поделился секретами покупки авокадо

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Юлия Габбасова]

Подмосковный кулинарный эксперт и шеф-повар Константин Громов поделился в беседе с REGIONS простыми, но эффективными лайфхаками, которые помогут покупателям выбирать в магазине исключительно спелые и маслянистые авокадо без риска выбросить деньги на ветер. По его словам, привычный ориентир на темный цвет кожицы регулярно подводит любителей полезных перекусов, так как окраска напрямую зависит от конкретного сорта.

Цветовой обман: почему темный не всегда спелый

Распространенное заблуждение о том, что правильный плод обязательно должен быть темно-фиолетовым или черным, справедливо только для одной разновидности. Речь идет о знаменитом сорте Хасс с пупырчатой шкуркой — именно он занимает около 80% всего мирового рынка и чаще всего попадает на полки московских и областных магазинов.

Однако в продаже регулярно встречаются и другие популярные сорта, например Эттингер или Пинкертон. Их гладкая кожура остается сочно-зеленой даже на пике зрелости. Попытка дождаться, пока такой плод потемнеет, приведет лишь к тому, что он сгниет.

Тактильная проверка и секретный «музыкальный» тест

Вместо визуального осмотра шеф-повар рекомендует прибегнуть к физической проверке:

  • Тест на упругость: слегка надавите пальцем на поверхность плода. У идеального авокадо образуется небольшая вмятина, которая тут же вернется в исходную форму. Если мякоть под пальцем проваливается — продукт перезрел, а если остается дубовой — плод сорвали слишком рано.
  • Звук косточки: поднесите авокадо к уху и легенько потрясите. Едва ощутимый глухой стук внутри означает, что мякоть стала нежной и отошла от семени — это признак высшей кондиции.

Ошибки при выборе и правила для нарезанных плодов

Константин Громов предупреждает, что брать на 100% твердые авокадо в надежде на «дозревание на подоконнике» — рискованная лотерея. В условиях сухой городской квартиры мякоть чаще портятся и сохнет, так и не размягчившись.

Если же вы выбираете уже упакованные половинки, пристально всматривайтесь в срез. Мякоть должна быть чистого салатового цвета. Появление желтизны или темных прожилок говорит о начавшемся окислении — такой продукт будет неприятно горчить и испортит любой салат или тост.

Кулинар подытоживает: не стоит спешить у прилавка. Потратив всего пару секунд на легкое нажатие и осмотр, вы гарантированно принесете домой полезный и нежный деликатес.

Актуально

Читайте также

В Москве проведут конференцию о профилактике и выявлении коррупционных правонарушений

В Москве проведут конференцию о профилактике и выявлении коррупционных правонарушений

В Городском округе Пушкинский продолжается озеленение: как изменилась Советская площадь

В Городском округе Пушкинский продолжается озеленение: как изменилась Советская площадь

Более 70% москвичек готовы содержать мужчину в трудный период

Более 70% москвичек готовы содержать мужчину в трудный период

Против экс-главы правительства Кузбасса подан антикоррупционный иск: имущество под арестом

Против экс-главы правительства Кузбасса подан антикоррупционный иск: имущество под арестом

В Мособлдуме предложили распространить опыт Подмосковья по помощи ветеранам на весь ЦФО

В Мособлдуме предложили распространить опыт Подмосковья по помощи ветеранам на весь ЦФО

До 400 посещений в смену: назван срок открытия новой детской поликлиники в Пушкино

До 400 посещений в смену: назван срок открытия новой детской поликлиники в Пушкино

Экстремал в Одинцове оседал эвакуатор и дерзко прокатился по улицам

Экстремал в Одинцове оседал эвакуатор и дерзко прокатился по улицам

Ми-8 разбился под Воронежем

Маньяка-актера Гаськова приговорили к пожизненному сроку за 10 убийств

Маньяка-актера Гаськова приговорили к пожизненному сроку за 10 убийств

Бюджет, СВО и детсады: Мособлдума нового созыва определила ключевые задачи

Бюджет, СВО и детсады: Мособлдума нового созыва определила ключевые задачи

В СИЗО-11 в Ногинске пресекли попытку передачи запрещенных веществ в печенье

В СИЗО-11 в Ногинске пресекли попытку передачи запрещенных веществ в печенье

Подмосковные студенты смогут присоединиться к сообществу арт-кластера «Таврида»

Подмосковные студенты смогут присоединиться к сообществу арт-кластера «Таврида»

Добавьте mosregtoday.ru в избранное