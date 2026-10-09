Шеф-повар из Подмосковья поделился секретами покупки авокадо

Подмосковный кулинарный эксперт и шеф-повар Константин Громов поделился в беседе с REGIONS простыми, но эффективными лайфхаками, которые помогут покупателям выбирать в магазине исключительно спелые и маслянистые авокадо без риска выбросить деньги на ветер. По его словам, привычный ориентир на темный цвет кожицы регулярно подводит любителей полезных перекусов, так как окраска напрямую зависит от конкретного сорта.

Цветовой обман: почему темный не всегда спелый

Распространенное заблуждение о том, что правильный плод обязательно должен быть темно-фиолетовым или черным, справедливо только для одной разновидности. Речь идет о знаменитом сорте Хасс с пупырчатой шкуркой — именно он занимает около 80% всего мирового рынка и чаще всего попадает на полки московских и областных магазинов.

Однако в продаже регулярно встречаются и другие популярные сорта, например Эттингер или Пинкертон. Их гладкая кожура остается сочно-зеленой даже на пике зрелости. Попытка дождаться, пока такой плод потемнеет, приведет лишь к тому, что он сгниет.

Тактильная проверка и секретный «музыкальный» тест

Вместо визуального осмотра шеф-повар рекомендует прибегнуть к физической проверке:

Тест на упругость: слегка надавите пальцем на поверхность плода. У идеального авокадо образуется небольшая вмятина, которая тут же вернется в исходную форму. Если мякоть под пальцем проваливается — продукт перезрел, а если остается дубовой — плод сорвали слишком рано.

Звук косточки: поднесите авокадо к уху и легенько потрясите. Едва ощутимый глухой стук внутри означает, что мякоть стала нежной и отошла от семени — это признак высшей кондиции.

Ошибки при выборе и правила для нарезанных плодов

Константин Громов предупреждает, что брать на 100% твердые авокадо в надежде на «дозревание на подоконнике» — рискованная лотерея. В условиях сухой городской квартиры мякоть чаще портятся и сохнет, так и не размягчившись.

Если же вы выбираете уже упакованные половинки, пристально всматривайтесь в срез. Мякоть должна быть чистого салатового цвета. Появление желтизны или темных прожилок говорит о начавшемся окислении — такой продукт будет неприятно горчить и испортит любой салат или тост.

Кулинар подытоживает: не стоит спешить у прилавка. Потратив всего пару секунд на легкое нажатие и осмотр, вы гарантированно принесете домой полезный и нежный деликатес.