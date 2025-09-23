Первая группа кадровых военных из Франции и Великобритании прибыла в Одессу, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки.

По данным разведки, Евросоюз поставил цель — ввести войска в Молдавию с целью удержания в республике русофобской политики.

«Делать это планируется любой ценой, вплоть до введения войск и фактической оккупации страны. На данном этапе осуществляется концентрация подразделений вооруженных сил государств НАТО в Румынии вблизи молдавских границ», — говорится в релизе.

В СВР напомнили, что 28 сентября в республике пройдут парламентские выборы. После их проведения не исключено, что Евросоюз реализует сценарий натовского десанта в Молдавию. Поводом могут стать массовые беспорядки в городах. Например, люди могут выйти на акции протеста, чтобы выразить позицию против итогов голосования. Президент Майя Санду может воспользоваться ситуацией и призвать европейские войска вмешаться в ситуацию. Официальным поводом станет необходимость в стабилизации ситуации в регионе.

«По запросу президента М. Санду вооруженные силы европейских государств должны будут заставить молдаван смириться с диктатурой под вывеской евродемократии», — указано в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки.

В пресс-бюро Службы внешней разведки рассказали, что заход иностранных военных на территорию Молдовы — это конечная цель Запада. Она может реализовываться другими способами. Специалисты смоделировали ситуацию, согласно которой выборы в республике пройдут спокойно. Тогда начнутся вооруженные провокации против Приднестровья и размещенных в регионе российских войск.

«Испугавшись прямого столкновения с большой Россией, европейцы намерены отыграться на маленькой Молдавии. Самоутверждение за счет слабых всегда было неотъемлемой частью европейского колониализма», — отмечено в сообщении.

