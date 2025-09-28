Президент Молдавии не исключила аннулирование результатов парламентских выборов

Президент Молдавии Майя Санду после посещения избирательного участка обратилась к гражданам с заявлением о коррупции на выборах, сообщил ТАСС.

Президент заявила, что Молдавия — это маленькая страна с большим сердцем. Она призвала жителей выполнить гражданский долг и проголосовать. Тогда весь мир узнает, что в республике проживают достойные люди. Спикер рассказала, что в ходе предвыборной кампании были предприняты различные спекулятивные методы. В частности, гражданам платят за то, чтобы они отдали голос за конкретную партию. Для дестабилизации ситуации в день выборов в республике обучали молодых людей. По словам президента, о каждом случае нарушения оповестят сотрудников правоохранительных органов.

По информации издания, на текущей неделе ЦИК республики отстранил от выборов две партии, представителей которых подозревают в нарушениях при финансировании. Президент Молдавии допустила, что результаты сегодняшних парламентских выборов могут быть аннулированы на основании обвинений во вмешательствах в избирательный процесс.

«Мы знаем, что вмешательства было много, но решения о санкциях принимают компетентные органы. Мы видели определенные шаги, предпринятые Центральной избирательной комиссией даже на этой неделе», — сказала Санду после посещения избирательного участка.

Ранее сообщалось, что партию «Великая Молдова» снова хотят отстранить от выборов.