Принцип «золотого часа»: медики рассказали историю спасения россиянки

Пресс-служба больницы имени М.А. Подгорбунского поделилась в соцсетях историей спасения жительницы Кемерово, которую нашли в бессознательном состоянии, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». Пациентка потеряла около трех литров крови.

По информации пресс-службы, женщину обнаружили в крайне тяжелом состоянии. Критически низкое давление, ярко выраженная бледность кожных покровов и недостаток кислорода — побочные действия сильного внутреннего кровотечения, которое выявили у горожанки. Медики скорой помощи выполнили ряд мер, чтобы не допустить летального исхода.

По данным пресс-службы, горожанку доставили в больницу и экстренно прооперировали. Врачи-хирурги были проинформированы о тяжелом пациенте, поэтому действовать начали незамедлительно. Женщину спасли. Представители пресс-службы опубликовали фотографию горожанки с медиками, которые ответственно отнеслись к своей работе. Она выглядит свежо и здорово.

«Благодаря принципу "золотого часа" удалось в кратчайшие сроки доставить пациентку в стационар, провести интенсивную терапию и оперативное лечение, благодаря чему жизнь девушки была спасена!» — указано в сообщении пресс-службы.

