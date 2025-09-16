Россиянам раскрыли способы пережить сезон ОРВИ без карантина

В России фиксируется постепенное увеличение числа заболеваний ОРВИ и гриппом, однако оснований для паники и введения жестких ограничений пока нет. Такую оценку ситуации в интервью Pravda.Ru дала профессор, доктор медицинских наук клинический иммунолог Наталья Калинина, комментируя ранее прозвучавшие предупреждения о возможном локдауне.

Раскрывая тему, эксперт пояснила, что текущий рост заболеваемости не обязательно свидетельствует о начале масштабной эпидемии, вызванной исключительно гриппом или COVID-19. По ее мнению, речь скорее идет о сезонном всплеске, который требует не чрезвычайных мер, а соблюдения стандартных профилактических протоколов — ограничения посещения массовых мероприятий и поддержания личной гигиены.

В качестве последствий раннего начала вспышки заболеваний Калинина выделила необходимость усиления внимания к поддерживающей терапии. Она подчеркнула важность приема поливитаминных комплексов, содержащих витамины A, B, C, D и антиоксиданты, особенно в период с сентября по апрель. Минимальный 30-дневный курс, по словам иммунолога, способен значительно укрепить защитные силы организма.

Итогом своего анализа специалист называет сбалансированный подход: вместо алармистских сценариев и разговоров о локдауне она рекомендует сосредоточиться на индивидуальной профилактике и разумной осторожности, что позволит стабилизировать ситуацию без социально-экономических потрясений.

Ранее сообщалось, что в Рязанской области зафиксирован резкий рост заболеваемости ОРВИ.