Прощайте, последние теплые ночи: над небом России пролетит октябрьский звездопад возрастом в 62 тыс. лет

Эксперт Бурмистров: вспышки звездопада Орионид бывают белыми и красными

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Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]

Жители российских регионов смогут наблюдать ежегодный октябрьский звездопад. Речь идет об Орионидах — метеорном потоке, активность которого уже растет, а пик придется на ночь с 21 на 22 октября. Астрономы прогнозируют до двадцати вспышек в час, сообщил properm.ru.

По разным оценкам, возраст Орионид составляет от 2,5 тыс. до 62 тыс. лет. Как пояснил эксперт в области астрономии Пермского Политеха Евгений Бурмистров, это явление ученые связывают с кометой Галлея, а свое название поток получил в честь созвездия Ориона.

По информации эксперта, механизм образования звездопада таков: когда комета приближается к Солнцу, ее ядро нагревается и выбрасывает в космос мелкие частицы пыли и льда. Эти частицы остаются на орбите, образуя хвост.

По словам эксперта, вспышки Орионид обычно белые, но встречаются и красные, сине-зеленые, желтые и оранжевые. Оттенок зависит от состава частицы и от того, какие газы атмосферы раскаляются при пролете.

Чтобы увидеть поток, специальное оборудование не нужно. Достаточно выбрать открытое место за городом и подождать около получаса, чтобы глаза привыкли к темноте. Любоваться космическим зрелищем можно всю ночь, но наибольшее число метеоров ожидается перед рассветом.

Ранее сообщалось, что октябрь приготовил для любителей астрономии сразу несколько эффектных небесных представлений.

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