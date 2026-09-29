Увидеть Сатурн, поймать метеор: астрономический гид на октябрь 2026

В октябре 2026 года небо превратится в настоящую астрономическую сцену: череда редких явлений даст шанс увидеть и далекие планеты, и «звездные дожди». Николай Демин, заведующий обсерваторией парка Горького в Ростове, составил путеводитель по самым зрелищным событиям месяца — с подсказками, какое оборудование пригодится для каждого случая, сообщила rostovgazeta.ru.

4 октября — противостояние Сатурна. Это событие — главный астрономический акцент начала месяца: именно в этот день Сатурн окажется в наиболее выгодной позиции для наблюдений. В телескоп с апертурой 70 мм уже можно различить очертания планеты и ее кольцевую систему, а также заметить Титан — крупнейший спутник Сатурна.

При использовании инструмента с объективом от 100 мм станут видны более тонкие детали: темная щель Кассини между кольцами и облачные пояса на поверхности газового гиганта. Владельцы крупных любительских телескопов (от 300 мм), по мнению эксперта, смогут рассмотреть еще и щель Энке — второе заметное деление в кольцах, а также отдельные атмосферные структуры в верхних слоях атмосферы планеты.

5 октября — Луна вблизи звездного скопления Ясли. Угловое расстояние между Луной и скоплением составит примерно 36 угловых минут — это лишь немного превышает видимый диаметр лунного диска. Явление легко заметить без оптики, но бинокль позволит увидеть больше звезд в составе скопления и оценить его структуру.

6 октября — сближение Луны и Юпитера. В этот день небесные тела подойдут друг к другу на расстояние всего в 10 угловых минут — то есть втрое ближе, чем диаметр полной Луны. Из-за столь малого углового расстояния для детального наблюдения, как считает специалист, лучше воспользоваться биноклем или небольшим телескопом: так получится отчетливо различить оба объекта рядом.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов ]

8 октября — пик активности метеорного потока Драконид. Хотя в среднем этот поток не отличается высокой интенсивностью (обычно 10–15 метеоров в час), в истории были эпизоды резких всплесков — до нескольких сотен и даже тысяч метеоров в час. В 2026 году таких аномалий не предвидится, однако условия для наблюдений будут комфортными: Луна будет находиться вблизи фазы новолуния и не станет мешать обзору. Поскольку радиант потока расположен в незаходящем созвездии Дракона, наблюдать Дракониды можно в течение всей ночи.

12 октября — Меркурий в наибольшей восточной элонгации. Это оптимальное время для наблюдения самой близкой к Солнцу планеты. Меркурий появится на вечернем небе в созвездии Весов — его можно будет заметить невооруженным глазом вскоре после захода Солнца. В телескоп будет видна фаза планеты, напоминающая полудиск. Угловое удаление Меркурия от Солнца превысит 25 градусов, благодаря чему планету удастся наблюдать на фоне сумерек примерно в течение получаса.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов ]

21 октября — максимум Орионид. Поток обычно демонстрирует среднюю активность — порядка 20–30 метеоров в час. Однако в 2026 году условия для наблюдений окажутся не самыми благоприятными, считает эксперт: пик активности совпадет с периодом, близким к полнолунию, и яркий лунный свет может скрыть более слабые метеоры. Чтобы увидеть больше вспышек, лучше планировать наблюдения на вторую половину ночи и предрассветные часы, когда созвездие Ориона поднимется выше над горизонтом.

28 октября — Луна рядом с Плеядами. Минимальное угловое расстояние между объектами составит около 50 угловых минут. Это явление, как отметил эксперт, можно заметить и без приборов, но с биноклем или небольшим телескопом картина станет значительно выразительнее: получится рассмотреть больше звезд в составе рассеянного скопления и оценить его форму.

Ранее в ИКИ РАН назвали регионы России, где этой осенью можно увидеть северное сияние.