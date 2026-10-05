Солнце готовит сюрприз? Что известно о магнитных бурях с 5 по 11 октября 2026 года

После относительно спокойного сентября в конце месяца на Солнце произошли вспышки, последствия которых привели к заметным возмущениям магнитосферы Земли 4 октября. При этом прогноз на период с 5 по 11 октября пока не показывает сильных магнитных бурь, сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Что произошло на Солнце

В конце сентября солнечная активность заметно усилилась. Именно вспышки, произошедшие 30 сентября, стали причиной нескольких периодов магнитных возмущений 4 октября.

Одновременно из-за солнечного горизонта начали появляться структуры, связанные с активными областями на обратной стороне звезды. По мере вращения Солнца эти области постепенно становятся видимыми с Земли.

Такие структуры представляют собой линии магнитной связи между активными участками Солнца. Во время мощных вспышек плазма может выбрасываться в космическое пространство вместе с магнитным полем. При попадании такого потока в окрестности Земли происходит взаимодействие с магнитным полем планеты, которое и вызывает магнитные бури.

Что ожидается с 5 по 11 октября

Несмотря на произошедшие 4 октября возмущения, текущий прогноз на период с понедельника по воскресенье остается спокойным. На протяжении всей недели ожидается преимущественно низкая геомагнитная активность.

При этом специалисты отмечают ограниченность долгосрочных прогнозов. Активные области, находящиеся на обратной стороне Солнца, невозможно постоянно наблюдать с Земли, поэтому заранее оценить их потенциальное влияние сложно.

Таким образом, появление новых возмущений полностью исключать нельзя, особенно по мере выхода активных областей в видимую часть солнечного диска.

Как магнитные бури могут влиять на самочувствие

Магнитные возмущения традиционно связывают с изменениями самочувствия у части людей. В представленном прогнозе отмечается возможная связь повышенной чувствительности к геомагнитной активности с состоянием сердечно-сосудистой системы.

При этом влияние магнитных бурь на здоровье человека остается сложной темой, а выраженность возможных реакций может различаться у разных людей. Поэтому краткосрочный прогноз геомагнитной активности не следует воспринимать как точный прогноз самочувствия конкретного человека.