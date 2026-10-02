Луна «сотрет» Плеяды с неба: когда смотреть на необычное явление

Общество

В октябре Луна несколько раз окажется перед далекими звездами и временно закроет их от наблюдателей с Земли. Самым заметным событием станет прохождение Луны перед звездным скоплением Плеяды 28 октября. Об этом сообщает REGIONS со ссылкой на старшего научного сотрудника ИКИ РАН Олега Угольникова.

Луна регулярно проходит перед различными небесными объектами, однако особенно эффектно это выглядит в случае со звездными скоплениями, где одновременно можно наблюдать исчезновение нескольких звезд.

Плеяды будут скрываться за лунным диском

По словам астронома, нынешнее расположение орбиты Луны приводит к тому, что при каждом обороте спутник проходит перед Плеядами. Предыдущее подобное событие произошло 30 сентября, а следующее ожидается 28 октября.

Плеяды считаются одним из самых заметных звездных скоплений на ночном небе. Во время покрытия Луна будет постепенно закрывать отдельные звезды скопления от наблюдателей.

Для наблюдения может понадобиться оптика

Увидеть явление невооруженным глазом будет возможно не всегда. Яркая Луна, большая фаза спутника и облачность могут затруднить наблюдение.

Астрономы отмечают, что для более четкого просмотра достаточно использовать простую оптику — например, бинокль. При ясной погоде можно будет увидеть, как звезды Плеяд временно исчезают за лунным диском.

Читайте также

День воссоединения: как изменились новые регионы России за четыре года

День воссоединения: как изменились новые регионы России за четыре года

Пора паковать чемоданы в другую страну? Что ждет зимовщиков в Таиланде

Пора паковать чемоданы в другую страну? Что ждет зимовщиков в Таиланде

Эль-Ниньо может убить почти полмиллиона человек за полгода

Эль-Ниньо может убить почти полмиллиона человек за полгода

В Перми больница закрыла двери для родственников: пациентов запретили навещать

Песков раскрыл, о чем говорил с Соседовым 20 июля: у друзей были новые планы

Самолеты не долетели до Москвы: пассажиры из Омска столкнулись с многочасовыми задержками

Более 809 тысяч пенсионеров получают надбавку на уход: кому положена и сколько платят?

Более 809 тысяч пенсионеров получают надбавку на уход: кому положена и сколько платят?

Врач рассказал, чем опасна длительная прогулка под дождем

Врач рассказал, чем опасна длительная прогулка под дождем

Газ в Молдавии снова дорожает: жителей предупредили о новом повышении

Глава самой дорогой компании ЕС предупредил о последствиях экспортных ограничений

Роспотребнадзор запустил горячую линию по профилактике гриппа и ОРВИ

Роспотребнадзор запустил горячую линию по профилактике гриппа и ОРВИ

iPhone 17 Pro Max за ₽93 тыс. и очереди за новинкой: что происходит со спросом на Apple в Москве и Подмосковье

iPhone 17 Pro Max за ₽93 тыс. и очереди за новинкой: что происходит со спросом на Apple в Москве и Подмосковье

Добавьте mosregtoday.ru в избранное