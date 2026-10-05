Небо устроит россиянам настоящее шоу: астроном раскрыл главные события октября

Октябрь приготовил для любителей астрономии сразу несколько эффектных небесных представлений. Луна будет проходить рядом с Марсом, Венерой, Меркурием и Сатурном, метеорные потоки Дракониды и Ориониды достигнут максимума, а в конце месяца спутник Земли закроет часть знаменитого звездного скопления Плеяды. Об этом рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» научный руководитель обсерватории «Ка-Дар» в Московской области Станислав Короткий.

Первое заметное событие произойдет уже 5 октября. Луна пройдет всего в 18 угловых минутах южнее Марса. Причем в отдельных регионах России — Восточной Сибири, на Таймыре и в Якутии — днем можно будет наблюдать покрытие Марса Луной.

Следом за планетами наступит очередь метеоров. 9 октября ожидается максимум потока Дракониды, а 10 октября — максимум Южных Таурид. Дракониды способны давать от нескольких метеоров до значительно более высокой активности, хотя точное число «падающих звезд» заранее гарантировать нельзя. 21 октября наступит максимум еще одного известного потока — Орионид, который может давать около 20 метеоров в час.

«Октябрь богат на сближения Луны с яркими объектами. 7 октября Луна пройдет рядом с Регулом, 12 октября — примерно в 2,8 градуса севернее очень яркой Венеры, а вечером того же дня — в двух градусах южнее Меркурия», — рассказал Короткий.

В октябре появится возможность понаблюдать и за Международной космической станцией. С 19 по 28 октября начнется период ее утренней видимости над Европейской частью России. Лучшим, по словам астронома, станет пролет 26 октября: в Москве станция поднимется на высоту до 40 градусов над горизонтом.

Но главным украшением второй половины месяца станет 28 октября. В этот день Луна пройдет по северной части Плеяд — одного из самых известных рассеянных звездных скоплений. Явление будет доступно для наблюдения на Европейской части России. Для него уже понадобится хотя бы бинокль: Луна своим ярким диском будет закрывать часть звезд скопления.

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Любителей наблюдений в телескоп ждут и более сложные цели. 23 октября астероид Геба пройдет всего в нескольких угловых минутах от звезды HIP 47508 в созвездии Льва. В тот же вечер комета 10P/Темпель окажется рядом с яркой звездой Фомальгаут в созвездии Южной Рыбы. Однако оба объекта будут достаточно тусклыми и потребуют телескопа.

Есть в октябрьской программе и необычные события для владельцев биноклей. В течение месяца можно будет наблюдать взаимные покрытия и затмения спутников Юпитера. Например, 28 октября Ганимед закроет собой Ио на 93%, а 29 октября произойдет полное затмение Каллисто Ганимедом. Кроме того, 11 октября Марс пройдет прямо на фоне рассеянного скопления М44 «Ясли» в созвездии Рака. А уже 24 октября Луна приблизится к Сатурну.

Таким образом, самые зрелищные даты октября распределятся практически на весь месяц: 5 октября стоит смотреть на Луну и Марс, 9 и 21 октября — ловить метеоры, 19–28 октября — искать МКС, а 28 октября — наблюдать за Плеядами. Для многих явлений будет достаточно невооруженного глаза, а бинокль или небольшой телескоп позволит увидеть гораздо больше.