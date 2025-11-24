Россиянин застрелил соседскую собаку, которая зашла на его территорию

Суд назначил жителю Междуреченска, которого обвиняли в убийстве соседской собаки, четыре года лишения свободы условно. Испытательный срок составит три года. Кроме того, назначен штраф в размере 100 тыс. руб., сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на телеграм-канал Главного управления МВД России по Кемеровской области – Кузбассу.

По информации ведомства, в отдел полиции обратилась местная жительница. Она услышала выстрел, выбежала на улицу и обнаружила труп своей собаки. Предположительно, кокер-спаниель забежал на соседский участок. Его собственник взял обрез охотничьего ружья и выстрелил в питомца. Собака погибла. С соседкой мужчина не захотел разговаривать.

По данным ведомства, мужчина отказывался признать вину. По прибытии сотрудников правоохранительных органов заявил, что не стрелял. Эксперт обнаружил на его руках следы продуктов выстрелов. Мужчина рассказал, что перекладывал в тот день патроны. Он заявил, что звуков выстрелов не слышал. Правоохранители возбудили уголовное дело.

«53-летний житель Междуреченска обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 245 УК РФ "Жестокое обращение с животными", ч. 1 ст. 222 УК РФ "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов" и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств"», — указано в сообщении ведомства.

По информации ведомства, в доме россиянина во время обыска нашли 2 кг пороха и патроны, а также обрез. Приговор вступил в законную силу.

