Суд взыскал 100 тысяч с чиновника, чья халатность привела к нападениям собак на людей

В Иркутской области вынесен обвинительный приговор в отношении бывшего руководителя Тайшетского муниципального района. Как сообщили в прокуратуре региона, суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ (халатность), и назначил наказание в виде штрафа размером 100 тыс. руб.

Чиновник занимал свой пост в 2023-2024 годах. В ходе следствия было установлено, что он не предпринял необходимых мер для реализации программы, направленной на отлов и содержание безнадзорных животных. Это бездействие произошло несмотря на то, что из местного бюджета на эти цели было выделено 2,5 млн руб.

Последствия халатности оказались тяжелыми: на подконтрольной территории было зарегистрировано множество инцидентов с нападениями стай бродячих собак на местных жителей. В результате пострадали 58 человек, почти половину из которых составили дети.

