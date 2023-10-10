«Российское общество расколото»: Эксперты оценили отношение РФ к ситуации в Израиле

В Израиле по состоянию на 10 октября погибло более 900 человек. 9 октября в Калининграде неравнодушные россияне решили устроить памятный уголок, куда вынесли свечи и цветы. Полиция запретила проведение подобной акции. Эксперты рассказали, чем руководствуются сотрудники правоохранительных органов во врем подобных решений и есть ли вражда между РФ и Израилем, сообщает newizv.ru .

О том, что жители вышли на улицы Калининграда с лампадами и израильским флагом, сообщали 9 октября местные СМИ. Сотрудники полиции рассказали, что Израилю помогает НАТО. Этот же альянс поддерживает Украину. Символика обеих стран не должна появляться на улицах Калининграда.

Эксперт Илья Гращенков считает, что мнение сотрудников полиции - это субъективная оценки ситуации. Израиль и Россия находится в нормальных отношениях. Израиль не вводил санкции против РФ. На территории нашего государства много еврейских общин.

«Действия калининградских силовиков — это, на мой взгляд, желание выслужиться перед начальством. Что касается флага Израиля, то он висит на посольстве Израиля в Москве, это официальный символ государства, и убирать его с места мемориала как-то странно. Было бы закономерно обжаловать этот инцидент в суде. Есть в этом инциденте и один негативный момент, который может иметь последствия», - уверен политолог Илья Гращенков

Эксперт Александр Кынев солидарен с мнением коллеги. Представители Израиля и России проводили контактные встречи после начала СВО, которые длились по пять часов. Между странами настроены авиамаршруты, а санкций Израиль не вводил.

«Никаких конфликтов у нас нет, так что активисты смело могут подавать в суд на полицейских, заставивших убрать стихийный мемориал в Калининграде», - считает политолог Александр Кынев

Эксперт Андрей Суздальцев предположил, что полицейским дали указание запрещать людям чтить память погибших по решению дипломатических служб. Не стоит забывать, что на территории России проживает много мусульман, которые поддерживают действия арабов. Власти не хотят разжигать конфликт.

«Российское общество расколото, и руководству, видимо, не хочется втягивать всех нас еще в один конфликт. А тенденции к этому есть: Украина и Запад пытаются привязать всеми силами Россию к этом конфликту на сторона ХАМАС. Позиция нашего МИД, озвученная министром Лавровым, в русле того, что надо придерживаться резолюций ООН, и тогда конфликта не будет. В целом можно сказать, что это нейтральная позиция. Разжигание страстей на какой-либо одной стороне сейчас никому не на руку в России», – считает политолог Андрей Суздальцев

Особое давление идет из Запада, где страны-партнеры Украины во главе с Киевом пытаются весь мир убедить, что именно Россия виновата в войне между ХАМАС и Израилем. Сейчас особенно важно не допустить внутренних стычек.