«Сказочный ценник испарился»: отели Петербурга могут потерять 1,9 млрд рублей после отмены концерта Уэста

По предварительным оценкам экспертов, гостиничный бизнес Петербурга может понести убытки в размере от 929 миллионов до 1,9 миллиарда рублей. Точная сумма зависит от продолжительности бронирования, которое туристы оформляли на время концертов. На мероприятия было реализовано свыше 100 тысяч билетов, и практически все зрители планировали ночевку в Северной столице.

Как ранее сообщала «Мойка78», в преддверии выступлений спрос на гостиничные номера в городе на соответствующие даты увеличился на 50% в годовом исчислении, а число бронирований авиабилетов возросло почти в пять раз. Однако после известия об отмене шоу ситуация кардинально изменилась.

Стоимость проезда в Петербург на поездах и самолетах существенно снизилась. Место в ночном поезде сейчас доступно за 1,8 тысячи рублей, а авиаперелет можно приобрести за 5 тысяч рублей. Для сопоставления: до отмены самый дешевый билет на ночной поезд стоил 7,6 тысячи рублей, а на утренние рейсы мест вообще не было.

Цена на авиабилет упала с 9 тысяч до 5 тысяч рублей. В целом стоимость поездки в Петербург в период между анонсом и отменой концерта выросла в среднем на 187%. Так, билет на утренний поезд 10 октября подорожал с 4,6 тысячи до 37 тысяч рублей, а номер в четырехзвездочном отеле на Приморском проспекте — с 5 тысяч до 39 тысяч рублей. В гостинице, расположенной рядом с «Газпром Ареной», оставшиеся номера достигали 70 тысяч рублей.

На Каменном и Крестовском островах на ночь с 10 на 11 октября не было ни одного доступного предложения по бронированию отелей и гостиниц. В аренду предлагались лишь премиальные коттеджи на воде. В районе Южной дороги гостям Северной столицы сдавали дома за 80,5 тысячи и 76,4 тысячи рублей за сутки. На Каменном острове стоимость была несколько ниже — 55 тысяч рублей.

Ранее юрист разъяснил возврат билетов на концерт Канье Уэста в случае отмены.