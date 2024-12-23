Сийярто прокомментировал отказ Зеленского от телефонного разговора с Орбаном

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто рассказал, как Украина объяснила отказ от телефонного разговора между премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщило РИА Новости.

В СМИ сообщали, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вел переговоры в телефонном режиме с президентом России Владимиром Путиным, что вызвало критику украинского лидера Владимира Зеленского. Позже Орбан запросил разговор с Зеленским, но украинская сторона отказала. Петер Сийярто рассказал агентству, что не может назвать конкретные причины отказа. Киев не проинформировал о них Будапешт. Стиль отказа собеседник посчитал некультурным.

«Они не предоставили никаких конкретных объяснений, кроме тех, которые вы могли бы прочитать публично», — пояснил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Министр также отметил, что Венгрия приложила максимальные усилия для урегулирования ситуации на Украине с целью решения проблемы дипломатическим путем. Спикер обратил внимание, что Венгрия даже сделала больше, чем могла.

Напомним, Виктор Орбан предложил установить рождественское перемирие и обмен пленными. Своей идеей он поделился с президентом России. Владимир Путин не скрывал, что готов рассмотреть предложение. Однако президент Украины отказался от любых контактов.

Ранее сообщалось, что Сийярто заявил о намерении США препятствовать сотрудничеству Венгрии и России в сфере энергетики.