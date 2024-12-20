В заявлении Венгрии о возможном обмене военнопленными между Россией и Украиной, которое было отклонено главой киевского режима Владимиром Зеленским, шла речь о возможности обмена примерно 700 человек с каждой стороны. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на пресс-конференции по итогам саммита Европейского союза.

Говоря о своей инициативе по установлению рождественского перемирия и обмену пленными между Россией и Украиной, Виктор Орбан подчеркнул, что «мы часто говорим о европейских ценностях», но самой важной из них является «жизнь».

«Я не вижу препятствий тому, чтобы стороны договорились об обмене нескольких сот военнопленных, скажем, по 700», — сказал Орбан, его цитирует Reuters.

Ранее сообщалось, что команда новоизбранного президента США Дональда Трампа готова рассмотреть инициативу премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по урегулированию конфликта на Украине.

В частности, будущий помощник американского лидера по национальной безопасности Майк Уолтц в беседе с CBS заявил, что команда Трампа согласна рассмотреть как минимум одну инициативу Виктора Орбана по Украине. Премьер предлагал украинской стороне прекратить огонь на Рождество и обменяться пленными.