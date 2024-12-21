Сийярто заявил о желании США помешать сотрудничеству Венгрии и России в сфере энергетики

Решение США запретить Будапешту проводить операции с Газпромбанком, который принимает участие в финансировании работ по строительству АЭС «Пакш-2», является актом политической мести, заявил глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Венгерский министр расценил это как попытку Соединенных Штатов помешать сотрудничеству Венгрии с Россией в сфере энергетики, сообщает РИА Новости.

Он считает, что США осознавали, к чему приведет данное решение для некоторых стран Центральной и Юго-Восточной Европы. Таким образом, полагает он, администрация Белого дома выражает свое несогласие с суверенным внешнеполитическим курсом Венгрии.

Ранее сообщалось о том, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отреагировал на недавние оскорбления со стороны Владимира Зеленского, призвав к соблюдению «стратегического спокойствия». Венгерский премьер, комментируя слова Зеленского, назвал их провокацией и отметил, что поддаваться на них не стоит.