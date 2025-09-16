Создана петиция о лишении Пугачевой звания народной артистки

Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин создал петицию с предложением лишить певицу Аллу Пугачеву звания народной артистки, сообщило интернет-издание «Абзац».

Виталий Бородин высказал мнение, что недавнее интервью певицы иноагенту Катерине Гордеевой* было спланировано британскими спецслужбами. Цель — внести раскол в российское общество. По мнению спикера, многие заявления певицы были провокационными. Например, оправдание террористического режима Джохара Дудаева**.

Виталий Бородин рассказал, что петиция адресована президенту РФ Владимиру Путину. Он выразил уверенность, что документ окажется на рассмотрении у российского лидера. Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией призывает лишить певицу всех государственных наград и аннулировать звание народной артистки.

«Мы считаем, что Пугачева недостойна звания народного артиста России. Просим президента России Владимира Путина лишить ее всех государственных наград, так как это предатель Родины. Надеюсь, что эта петиция рано или поздно будет доведена до президента и он сделает по ней соответствующие выводы», – сказал Бородин.

В петиции, которая есть в распоряжении «Абзаца», указано, что поводом для предложения стало не только недавнее интервью. В последнее время артистка Алла Борисовна не была примером для общества, несмотря на обязывающий статус. Она не способствует укреплению духовных и патриотических ценностей российского общества, отмечено в петиции.

Ранее юрист Углов в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня» высказал мнение, что с Пугачевой не смогут взыскать 1,5 млрд руб. за слова о ветеранах.

*Физическое лицо, внесенное Минюстом РФ в реестр иноагентов.

**Запрещенная в России террористическая организация.