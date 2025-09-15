Пугачеву обвиняют в оскорблении ветеранов: смогут ли с певицы взыскать 1,5 млрд рублей?

В отношении Аллы Пугачевой подали иск в размере 1,5 млрд рублей из-за интервью, в котором певица хвалила главу самопровозглашенной Чеченской республики Ичкерия* Джохара Дудаева, сообщает телеграм-канал SHOT. Иск подал адвокат Александр Трещев, так как посчитал, что своим высказыванием певица оскорбила ветеранов боевых действий. Удастся ли отсудить у примадонны 1,5 млрд рублей, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал эксперт юридической компании Право-Сити Степан Углов.

Юрист подчеркнул, что поданное исковое заявление вряд ли принесет заявителю желаемый результат.

«Чтобы взыскать компенсацию морального вреда, истец обязан доказать два ключевых обстоятельства: факт причинения ему физических или нравственных страданий, а также наличие прямой причинно-следственной связи между этими страданиями и действиями (или высказываниями) Аллы Пугачевой», — пояснил эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В данном случае, продолжил он, проследить такую связь крайне затруднительно, поэтому велика вероятность, что суд откажет в удовлетворении требований. Кроме того, даже если суд сочтет иск обоснованным, размер возможной компенсации, исходя из сложившейся судебной практики, будет несоизмеримо ниже заявленных 1,5 млрд рублей.

«Как правило, такие суммы находятся в диапазоне от 5 до 50 тыс. рублей. Вместе с тем с правовой точки зрения сами высказывания Аллы Пугачевой теоретически могут вызвать интерес правоохранительных органов, поскольку в действующем Уголовном кодексе существует статья, предусматривающая ответственность за реабилитацию и одобрение действий террористов и экстремистов, к которым законодатель относит Дудаева», — добавил Углов.

*запрещенная в России террористическая организация