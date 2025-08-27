Джуд Лоу в роли Путина: первый кадр из сенсационного фильма «Кремлевский волшебник» вызвал ажиотаж

Первый кадр с британским актером Джудом Лоу в роли Владимира Путина появился в Сети. Снимок сделан на съемочной площадке нового фильма «Кремлевский волшебник». Кадр опубликовал журнал Variety.

Фильм создают по мотивам одноименного романа Джулиано да Эмполи. Сюжет перенесет зрителей в начало 1990-х годов, период становления будущего российского президента. Лоу предстоит показать его ранние шаги у власти. Режиссер признал, что актер не обладает портретным сходством с политиком, но задача стоит в ином — достичь максимальной правдоподобности.

В проекте также заняты Пол Дано, Зак Галифианакис и Том Стерридж. Премьерный показ ленты запланирован на Венецианском кинофестивале. По данным источников, создатели картины не согласовывали съемки с официальными представителями Кремля.

