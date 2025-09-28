В Союзе автомобилистов указали на негативные последствия закона об отзыве водительских прав

Вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр высказал мнение, что аннулирование водительских прав при выявлении у их собственников опасных заболеваний может стать еще одной коррупционной схемой, сообщило интернет-издание «Абзац».

По информации издания, с 1 марта 2027 года в РФ начнет действовать новый законодательный акт. Согласно документу, водительское удостоверение будет подлежать безусловной аннуляции в случае официального медицинского диагностирования у владельца опасных заболеваний. В перечень таких состояний включены ряд психических расстройств, а также установленная зависимость от алкоголя или наркотических веществ. Ян Хайцеэр указал на положительные и негативные стороны данного решения.

По мнению эксперта, закон можно оценить положительно при условии, если он будет работать справедливо. В противном случае появится лазейка для возможности нелегально заработать деньги и выдать недействительные документы.

«Это палка о двух концах. Появится еще одна структура, которая может стать коррупционной. Людей могут третировать, угрожать выявлением неких заболеваний и отъемом водительских прав, требуя денег. Также возможны элементарные ошибки», – заявил Хайцеэр.

