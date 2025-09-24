Винил, панорамные стены и баня: поклонникам «Сумерек» предложили арендовать дом в стиле саги

Сервис «Авито Путешествия» нашел в Приморье локации, где можно на пару дней почувствовать себя героями саги «Сумерки» (18+), сообщил vostokmedia.com.

По информации издания, в регионе в аренду сдается особняк в стиле Калленов — героев фильма, которые были вампирами. Коттедж площадью 470 м² находится в лесу. В здании большие окна, в которые проникает много света. Дизайн — лаконичный. На участке есть место для бейсбола. Стоимость проживания за сутки составляет 40 тыс. руб.

По данным издания, любителям романтики подойдет дом площадью 30 м², расположенный во Владивостоке. Отдыхающие могут пользоваться проигрывателем винила и проектором для просмотра фильмов, террасой с угольным грилем и камином с живым огнем. Поклонники саги могут почувствовать себя влюбленными Беллой и Эдвардом, которые любуются природой через панорамную стену. Стоимость проживания за сутки составляет 9 тыс. руб.

По информации издания, в регионе предложено арендовать брутальный дом с баней, который навеивает воспоминания о Джейкобе и его верной команды. Главное преимущество — настоящая парная. Приготовленную в тандыре и казане еду можно дегустировать в большой беседке. В отделке дома, за стуки проживания в котором необходимо заплатить 15 тыс. руб., доминирует натуральное дерево.

