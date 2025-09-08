Белла из «Сумерек» решила пересесть на автобус в Подмосковье

Жители и гости Подмосковья заметили необычного пассажира в автобусе — девушку, которая как две капли воды похожа на легендарную жену Эдварда Каллена из саги «Сумерки». Кадры с девушкой появились на портале «Мослента.ру».

В подписи к ролику утверждается, что возлюбленная Эдварда едет в 520-м автобусе в Подмосковье с «ребенком от Джейкоба». Таким образом интернет-пользователей отсылают к сюжету популярной драмы. В руках Бэлла из Московской области также держит шпица.

Видео быстро стало вирусным в соцсетях и вызвало волну обсуждений. Пользователи шутят о «возвращении вампиров в Россию» и предлагают версии, почему голливудская звезда могла оказаться в подмосковном автобусе.

Некоторые интернет-юзеры отметили, что девушка из автобуса является двойником настоящей Беллы, ролики которой в тематике «Сумерек» известны многим россиянам.

