Задержан подозреваемый в поджоге автомобилей на парковке в Москве

Сотрудники правоохранительных органов проинформировали о задержании мужчины, которого подозревают в поджоге мусорных контейнеров, сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД РФ. Огонь перебросился на несколько автомобилей. Инцидент произошел на юго-востоке Москвы на Донецкой улице.

«Оперативники ОП "Марьинский" установили личность поджигателя и задержали его», — отмечено в сообщении.

По информации ведомства, поджигателем оказался 37-летний уроженец Владимирской области. Мужчина полностью признал вину и раскаялся в совершенном деянии. По данным столичного главка МВД РФ, о возгорании транспортных средств в телефонном режиме сообщили очевидцы. На месте происшествия специалисты установили, что источником пожара стал мусор, который находился рядом на территории специализированной площадки.

Восемь автомобилей и два мотоцикла стали жертвами пожара, который, как установили эксперты, имел несколько очагов возгорания. Инцидент, о котором сообщает телеграм-канал столичной прокуратуры, произошел в ночь на 22 ноября.

Ранее сообщалось, что ФСБ пресекла попытку поджога администрации Великих Лук.