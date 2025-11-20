«Коктейль Молотова» против мэрии»: ФСБ пресекла попытку поджога администрации Великих Лук

Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила попытку поджога здания администрации города Великие Луки в Псковской области. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС).

В результате оперативных мероприятий был задержан мужчина. По информации правоохранителей, злоумышленник самостоятельно изготовил «коктейль Молотова» для осуществления своего преступного замысла. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение на террористический акт).

Следствие установило, что фигурант дела придерживался радикальных антироссийских политических взглядов, которые и стали мотивацией для подготовки преступления. В настоящее время россиянин заключен под стражу, расследование продолжается.

