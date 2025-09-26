Жителям Подмосковья необходимо проверить газовые котлы перед отопительным сезоном

Погодные условия в Подмосковье свидетельствуют о начале холодного осеннего периода. В преддверии зимы собственникам дачных домов рекомендовано начать подготовку к отопительному сезону. REGIONS собрал советы, с чего начать и как ни о чем не забыть.

По информации издания, приоритетное внимание необходимо уделить газовому котлу, радиаторам и трубам. Даже незначительные трещины или другие изъяны могут привести к неисправной работе оборудования, связанной в первую очередь с безопасностью жильцов. Важно также проверить состояние стен, фундамента и кровли. При необходимости рекомендовано утеплить или устранить трещины.

По данным издания, если не слить из системы водоснабжения воду, трубы могут лопнуть. Необходимо также в обязательном порядке отключить источник воды. Аналогично стоит поступить со всеми электроприборами: приборы и источник света отключают. Бытовую технику, которая не устойчива к высоким температурам, лучше на осенне-зимний сезон перевезти в отапливаемое помещение. Для исключения риска краж жителям Подмосковья рекомендовано надежно спрятать все дорогостоящие предметы, в том числе и садовый инвентарь.

