Губернатор Воробьев рассказал, когда включат отопление в домах Подмосковья

«Несмотря на то, что сегодня положительная температура, с завтрашнего дня начинается похолодание. Днем 15 градусов, а в конце недели 10, и ночью уже до 4−3 градусов. Ну и 27-го числа обещают осадки и снег. Поэтому <…> предлагаю с 22-го, сегодняшнего дня начинать подключать объекты социальной инфраструктуры, МКД – подключать с 29-го числа по 1-е число», — сказал Воропанов.