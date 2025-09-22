Губернатор Воробьев рассказал, когда включат отопление в домах Подмосковья
Фото: [istockphoto.com/elenaleonova]
В Подмосковье провели проверку систем теплоснабжения и определили сроки подключения отопления, в многоквартирных домах его начнут включать с 29 сентября. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе заседания правительства Московской области поручил начать пробные топки с учетом прогнозируемого похолодания, передает REGIONS.
Министр энергетики Московской области Сергей Воропанов подчеркнул, что отопительная система в регионе готова к сезону. В регионе работают 2,7 тыс. котельных, за неделю специалисты провели пробные топки в 2,2 тыс. из них (78% от общего количества). Министр уточнил, что пробные топки позволяют заранее устранить замечания и выявить возможные дефекты в работе систем.
«Несмотря на то, что сегодня положительная температура, с завтрашнего дня начинается похолодание. Днем 15 градусов, а в конце недели 10, и ночью уже до 4−3 градусов. Ну и 27-го числа обещают осадки и снег. Поэтому <…> предлагаю с 22-го, сегодняшнего дня начинать подключать объекты социальной инфраструктуры, МКД – подключать с 29-го числа по 1-е число», — сказал Воропанов.
Проверки показали высокий уровень готовности теплоснабжающих организаций., удалось подтвердить готовность 1,8 тыс. котельных (64% от общего числа).
«Пробные топки занимают определенное время. Очень чувствительно, когда ночью температура низкая. Зима всегда наступает неожиданно — соответственно, такое решение принимаем. С 29-го числа нужно быть всем готовым», — отметил губернатор.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход подготовки к новому отопительному сезону в Видном.