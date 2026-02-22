Сумасшедший финал Олимпиады: Канада давила весь матч, но золото забрали американцы

Финальный матч хоккейного турнира завершил программу зимней Олимпиады 2026 года. В решающем поединке, как и ожидалось до начала Игр, встретились две сильнейшие команды — сборные Канады и США.

Игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) приняли участие в Олимпиаде впервые после Сочи, пропустив Игры в Пхенчхане и Пекине. В Италии собрались все сильнейшие хоккеисты мира, за исключением россиян. И турнир получился отличным, а финальный матч стал его кульминацией, высшей точкой — по напряжению игры и мастерству участников.

Как команды шли к финалу

И Канада, и США спокойно выиграли все матчи в своих группах, обеспечив себе места в четвертьфинале.

В плей-офф канадцы заставили поволноваться своих болельщиков. Они уступали чехам в четвертьфинале, сравняв счет за три минуты до конца и вырвав победу в овертайме. В полуфинале Кленовые Листья горели Финляндии 0:2, но вторую половину матча скандинавы вынуждены были только отбиваться, и Канада додавила — 3:2. При этом при всех проблемах канадцев по игре вопросов к ним почти не было — команда выглядела мощно, лидеры блистали.

У американцев и соперники были попроще, и игры складывались так, что было сложно представить истинный потенциал сборной: понятно, что высокий — с таким-то подбором игроков, но насколько?

В четвертьфинале американцы тоже играли овертайм. В матче со Швецией они вели 1:0 и вроде бы полностью контролировали ход игры. Пропустили в самой концовке, но в овертайме быстро забрали победу. Полуфинал со Словакией получился совсем легким — разница в классе была очевидна (6:2).

Роковые ошибки канадцев в защите

В финале сборная США повела спустя шесть минут. Мэтт Болди обокрал замешкавшегося защитника Дэвона Тэйвза и переиграл Джордана Биннингтона. Первый период прошел в примерно равной игре, но затем Канада плотно забрала инициативу в свои руки.

Фото: [ ИИХФ ]

Кленовые Листья выигрывали всю борьбу, почти не выпускали соперника из его зоны, превзошли его по броскам 42-28 (во втором периоде — 19-8). Наконец, на 39-й минуте Кэйл Макар сравнял счет.

Канадцы могли забирать победу в третьем периоде. Голкипер Коннор Хеллибак творил чудеса — чего только стоит спасение после броска Тэйвза с метра. Стопроцентный шанс упустил Нэтан Маккиннон, не попав в пустой угол ворот с близкого расстояния.

А в овертайме канадцы снова ошиблись в защите. Макар потерял шайбу, Маккиннон проиграл борьбу Заку Веренски, который выложил под решающий бросок Джеку Хьюзу. 2:1 — сборная США празднует победу.

«Мечта стала реальностью. Я обожаю эту команду. Мы получили огромное удовольствие, работали на износ, бились друг за друга. Это один из лучших и самых захватывающих турниров, в которых мне доводилось участвовать. Честно говоря, до конца все еще не осознал произошедшее. И кто знает, сколько продлится это ощущение? Все кажется нереальным», — сказал Коннор Хеллибак после финала.

Фото: [ Коннор Макдэвид против Коннора Хеллибака/ИИХФ ]

Некоторые итоги

Американцы стали олимпийскими чемпионами спустя 46 лет. В последний раз их студенческая команда (игроки НХЛ тогда на Играх не выступали) в 1980 году сенсационно одолела великую сборную СССР.

Капитан сборной команды Сидни Кросби, пропустивший два последних матча турнира из-за травмы, упустил шанс стать трехкратным олимпийским чемпионом. Самыми титулованными олимпийцами остаются советские хоккеисты Виталий Давыдов, Виктор Кузькин, Александр Рагулин, Владислав Третьяк, Анатолий Фирсов и Андрей Хомутов, у которых как раз по три олимпийских золота.

Самым ценным игроком турнира был назван канадец Коннор Макдэвид. Он же стал лучшим бомбардиром с 13 (2+11) очками в шести играх. Лучшим защитником признан американец Куинн Хьюз, лучшим вратарем — герой финала Коннор Хеллибак. Кроме них, в символическую сборную турнира вошли нападающие Маклин Селебрини (Канада) и Юрай Слафковски (Словакия), защитник Кэйл Макар.