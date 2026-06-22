Братья Ткачаки воссоединились во «Флориде»

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) произошел сенсационный обмен. «Флорида Пантерз» выменяли у «Оттава Сенаторз» нападающего Брэди Ткачака. Его старший брат Мэттью уже играет за «Пантер».

«Флорида» отдала за 26-летнего капитана «Оттавы» два выбора в первом раунде 2026 года, выбор во втором раунде 2027 года и первый пик раунда драфта 2029 года.

Брэди Ткачак был выбран «Оттавой» под общим четвертым номером на драфте 2018 года. За карьеру в НХЛ он набрал 463 (213+250) очка в 572 матчах.

Мэттью Ткачак начинал свою карьеру в НХЛ в «Калгари», который выбрал его шестым на драфте 2016 года. В 2022 году «Флорида» выменяла нападающего за Джонатана Юбердо и Маккензи Уигара. За карьеру в НХЛ она набрал 670 (253+417) баллов в 673 играх.

В 2026 году Мэттью и Брэди Ткачаки стали олимпийскими чемпионами в составе сборной США.

«Флорида» дважды подряд выиграла Кубок Стэнли (2024, 2025), но в минувшем сезоне не попала в плей-офф. С воссоединением братьев Ткачаков «Пантерз» становятся мощным фаворитом нового сезона.

Ранее «Торонто» выменяло у «Тампы» защитника Даррена Рэддиша.