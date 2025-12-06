Долина избежала «Погоды в доме» на «Песне года 2025»

На фестивале «Песня года 2025» Лариса Долина, народная артистка РФ, не исполнила свой знаменитый хит «Погода в доме». Вместо этого она выбрала совершенно другую песню. Об этом сообщает музыкальный портал Super.ru.

Мало того, отмечается, что Долина покинула музыкальное мероприятие, наотрез отказавшись от общения с многочисленными представителями прессы.

«Долина впервые вышла на сцену после судьбоносного интервью. Артистка выступила на „Песне года 2025“, исполнив песню „Я буду любить тебя“. Конечно, все ждали про „погоду в доме“, но видимо сейчас не лучший момент», — приводится в публикации.

Напомним, общественный резонанс вокруг дела певицы возник после решения суда, который вернул ей спорную квартиру, но оставил покупательницу, Полину Лурье, без жилья и без уплаченных за него денег. Эта история породила в сети волну критики и даже новый термин — «схема Долиной» — под которым стали понимать спорные сделки с недвижимостью.

Ранее адвокат заявила, что Лурье не отзовет жалобу на Долину из Верховного суда.