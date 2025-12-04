Украинская спортсменка приняла российское гражданство из-за языковой дискриминации

Чемпионка Европы по прыжкам в воду София Лыскун рассказала «Известиям», почему она решила сменить украинское гражданство на российское.

23-летняя уроженка Луганска рассказала, что на Украине часто сталкивалась с дискриминацией из-за общения с русскоязычными спортсменами и тренерами. Лыскун отметила, что в киевском бассейне было огромными буквами написано «Спорт — вне политики», в реальности же это оказалось не так, и именно спортсмены первыми попали под удар.

Также спортсменка отметила некомпетентность украинских тренеров.

«У нас все тренеры — гимнасты или батутисты. Как человек совершенно из другой отрасли может тебя чему-то обучить? В течение последних лет в спорте на Украине я понимала, что не расту», — призналась София Лыскун.

