«Я обрадовалась, он пах смертью»: Айза заявила, что смерть Паши Техника стала «освобождением»

История вокруг смерти рэпера Паши Техника, который ушел из жизни год назад в Таиланде, получила новое развитие. Айза Анохина, бывшая жена рэпера Гуфа, публично обратилась к Кристине Лекси — последней возлюбленной покойного, пишет The Voice. И ее слова вызвали шок.

Айза заявила, что обрадовалась смерти Паши, потому что он, по ее выражению, «пах смертью». Сама Айза была знакома с рэпером, общалась с ним и даже позировала для совместных фото.

«Я тяжело пережила смерть Паши Техника. Мы не были друзьями, просто он был классным чуваком. И я знала прекрасно, что он пах смертью, от него несло смертью», — заявила Айза.

Кристина Лекси, услышав эти слова, не сдержала слез на камеру. Однако Айза тут же попыталась ее утешить, сказав, что смерть наркоманов — это свобода, и не надо горевать о тех, кто сам выбрал такой путь.

Напомним, Паша Техник умер от септического шока, который развился на фоне тяжелой бактериальной пневмонии. Ему было 35 лет.

Ранее сообщалось, что рэперу Гуфу отменили приговор по делу о драке в бане.