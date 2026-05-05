«До последнего не верил»: Гуфу отменили приговор по делу о драке в бане

Рэпер Гуф (настоящее имя Алексей Долматов) вздохнул с облегчением: ему отменили условный приговор, который был вынесен еще в феврале по делу о драке в бане. В печальной истории, которая тянулась с октября 2024 года, наконец, поставили точку. Сам музыкант в интервью Super.ru признался , что до последнего не верил в такой исход, но теперь рад, что все закончилось.

Напомним, что скандал разгорелся после того, как Гуф арендовал баню в Апрелевке в Подмосковье. Он пришел с компанией, но, по версии обвинения, не оплатил часть аренды, после чего подрался с братом управляющей. Тот, как выяснилось, оказался сотрудником патрульно-постовой службы.

Рэпера обвинили в мелком хулиганстве и в том, что он отобрал телефон. Сам Долматов отрицал эти обвинения и заявлял, что никого не бил и не обворовывал. Тем не менее в феврале этого года суд приговорил его к одному году условно.

Однако теперь приговор отменили — и сделано это было по просьбе не только самого Гуфа, но и потерпевшей стороны. Конкретные причины такого решения не разглашаются, но сам рэпер пообещал, что сделает выводы.

«Больше не буду драться на улице и прекращу прямые эфиры», — заявил он.

Теперь музыкант намерен сосредоточиться на творчестве и больше не попадать в подобные истории. Поклонники рэпера, которые переживали за его судьбу, вздохнули с облегчением. Остается надеяться, что Гуф сдержит слово и новые хиты будут появляться чаще, чем новости о драках.

