Капитан «Локомотива» Баринов определился с новым клубом

Переход может состояться летом, когда у Баринова истечет контракт с «Локо», и тогда он покинет клуб бесплатно, или уже в зимнее трансферное окно, если армейцы и железнодорожники смогут договориться о компенсации.

«Локомотив» предлагал Баринову новый контракт, однако футболист твердо решил сменить обстановку.

Баринов является выпускником академии «Локомотива» и бессменно выступал за железнодорожников с 2016 года. В общей сложности он провел за «Локо» 273 матча, в которых забил 13 мячей и сделал 27 передач. В нынешнем сезоне на счету Баринова три гола и семь ассистов в 23 играх чемпионата и Кубка России. Портал Transfermarkt оценивает игрока в €9 млн.

