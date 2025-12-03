Капитан «Локомотива» Баринов определился с новым клубом
Фото: [ФК «Локомотив»]
Капитан «Локомотива» полузащитник Дмитрий Баринов перейдет в ЦСКА, сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.
Переход может состояться летом, когда у Баринова истечет контракт с «Локо», и тогда он покинет клуб бесплатно, или уже в зимнее трансферное окно, если армейцы и железнодорожники смогут договориться о компенсации.
«Локомотив» предлагал Баринову новый контракт, однако футболист твердо решил сменить обстановку.
Баринов является выпускником академии «Локомотива» и бессменно выступал за железнодорожников с 2016 года. В общей сложности он провел за «Локо» 273 матча, в которых забил 13 мячей и сделал 27 передач. В нынешнем сезоне на счету Баринова три гола и семь ассистов в 23 играх чемпионата и Кубка России. Портал Transfermarkt оценивает игрока в €9 млн.
