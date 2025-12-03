Генич назвал лучшего кандидата на пост главного тренера «Спартака»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич в интервью «Чемпионату» высказался о ситуации с главным тренером в «Спартаке».

После отставки Деяна Станковича команду возглавляет Вадим Романов, бывший одноклассник и друг Генича.

Комментатор считает, что у него изначально не было шансов остаться во главе «Спартака». Спасти Романова могла бы только позиция игроков — если бы лидеры команды пришли к руководству и попросили за тренера. Но это маловероятно. Генич подчеркнул, что Романову и так выпал грандиозный шанс проявить себя.

Лучшим же кандидатом на пост главного тренера «Спартака» Генич видит серба Владимира Ивича, ранее работавшего в «Краснодаре», а в настоящее время тренирующего «Аль-Айн» из ОАЭ. Комментатор подчеркнул, что именно Ивич построил фундамент чемпионского «Краснодара», а в дальнейшем Мурад Мусаев замечательно доработал начатое сербом.

«Говорят, что состав «Спартака» не под Ивича. Но если футболисты хотят побед и чтобы тренер был требовательный, амбициозный, знающий матч-менеджмент, управляющий игрой исключительно на результат — может, в ущерб красоте, то Ивич подошел бы. Знаком с РПЛ, жесткий тренер для большой команды», — сказал Генич.

Ранее главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны «Спартака» и «Динамо».