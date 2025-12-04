«Локомотив» решительно настроен выкупить у «Спартака» полузащитника Пруцева

Арендованный у красно-белых 25-летний футболист прочно завоевал место в центре поля «Локомотива», а в случае ухода Дмитрия Баринова в ЦСКА его важность для железнодорожников еще больше возрастет. Пруцев и сам хотел бы остаться в Черкизово, где его все устраивает.

По данным Карпова, «Локомотив» готов летом выложить за полузащитника €6,5 млн. Это почти в два раза больше, чем оценка стоимости Пруцева на портале Transfermarkt (€3,5 млн). Однако многое будет зависеть от того, будет ли нуждаться в футболисте новый главный тренер «Спартака». Контракт Пруцева с красно-белыми рассчитан до лета 2028 года.

В нынешнем сезоне Данил Пруцев провел 20 матчей в чемпионате и Кубке России, записав на свой счет гол и три передачи.

Ранее сообщалось, что капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов твердо решил перейти в ЦСКА.