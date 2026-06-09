Опять без награды! Ольга Бузова в нецензурной форме раскритиковала итоги премии «ТЭФИ-2026»

Телеведущая и блогер Ольга Бузова не смогла сдержать эмоций после оглашения итогов престижной телевизионной премии «ТЭФИ-2026», пишет The Voice. Ее проекты вновь остались без заветных статуэток, несмотря на высокие рейтинги и любовь зрителей.

Бузова, известная своей прямолинейностью, высказалась резко, используя нецензурные слова. Телеведущая явно рассчитывала на победу и восприняла проигрыш болезненно.

«Пока нас, который год, не номинируют на "ТЭФИ" (или в "ТЭФИ", мне все равно, не знаю, как правильно), мы рвем с нашим реалити все цифры в индустрии. Когда понимаешь, что важнее не красная дорожка и хайп, и не обман от других людей в социальных сетях, а путь, который ты проходишь, чтобы подарить зрителям эмоции и наслаждение от просмотра любимого шоу...», — отметила Ольга.

Тем временем в жизни звезды происходит много событий. Она сообщила о завершении съемок шоу «Звезды в джунглях», которые проходили в Доминикане. Также Бузова упомянула проект «Сокровища императора», где ее коллегой был Михаил Галустян. Именно в этом шоу разгорелся громкий конфликт между актрисой Яной Кошкиной, ее матерью и прославленными гимнастками — сестрами Авериными.

Сама Ольга уже собрала чемоданы и готовится к возвращению домой. Она призналась, что соскучилась по дому, но признает, что будет скучать и по теплой Доминикане.

Награды же в номинации «Реалити-шоу» достались Павлу Воле и Ляйсан Утяшевой. Их проект «Выжить в Самарканде. Игра сезонов» был признан лучшим. Кроме того, Воля получил статуэтку и за свое «Шоу Воли».

Ранее сообщалось, что в Сети поддержали Юрия Аксюту после заявления об Ольге Бузовой.