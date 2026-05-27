«Какие места вы заняли?»: мама Яны Кошкиной усомнилась в заслугах сестер Авериных

На съемках популярного шоу «Сокровища императора» разгорелся нешуточный скандал. В центре конфликта оказались Яна Кошкина, ее мать Марго и знаменитые гимнастки — сестры Дина и Арина Аверины, а также муж Дины, фигурист Дмитрий Соловьев, пишет Teleprogramma.org.

Все началось с того, что Марго во время чайной церемонии задала провокационный вопрос. Она поинтересовалась у сестер, какие места они заняли на Олимпийских играх в Токио и, собственно, почему их называют олимпийскими чемпионками (девочек тогда засудили, не дав им призовых мест).

«Извините, какие места на Олимпийских играх вы заняли? Второе и четвертое? Только одна из девочек — призер Олимпиады. Почему у нас всегда говорится „олимпийские чемпионки“?» — атаковала Марго.

Сестры попытались уйти от прямого ответа и не раздувать конфликт, но не смогли. Соловьев, муж Дины Авериной, не стерпел и жестко раскритиковал Кошкину и ее мать за неуважение к титулованным спортсменкам. В ответ Яна записала обращение к гимнасткам, Соловьеву и зрителям.

Актриса подчеркнула, что сестры Аверины действительно не завоевали олимпийское золото, и это факт. Она также заявила, что в шоу участники должны обсуждать только испытания и игровые моменты, а не личную жизнь и заслуги друг друга.

«Ну получается, что я права. Хотя вообще не надо было поднимать этот вопрос», — также прокомментировала слова свей матери Яна.

Актриса рассказала, что пыталась предотвратить этот инцидент. Она просила мать не поднимать эту тему до эфира, но Марго не сдержала обещания.

«Я ругалась с ней, когда камеры были выключены», — призналась актриса.

Она уверена, что конфликт уже исчерпан, но ей обидно, что ее пытаются сделать крайней.

«Я никогда не обесценивала чужие труды и заслуги», — добавила она.

Кстати, это не первая странная выходка Марго на шоу. Ранее ее дочь, Яна Кошкина, выступила с призывом остановить хейт на мать из-за ее слов.