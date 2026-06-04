«Эфирная мафия», «двойные стандарты» и «отсутствие талантов»: что пишут в Сети после слов Аксюты о Бузовой?

Экс-генеральный директор «Русского радио», а ныне глава музыкального вещания Первого канала Юрий Аксюта, чьи слова о том, что он не считает Ольгу Бузову певицей, уже вызвали резонанс, продолжает оставаться в центре внимания, сообщает Teleprogramma.org.

Отмечается, что его высказывание спровоцировало бурную дискуссию в интернете. Пользователи активно обсуждают не только саму Бузову, но и ситуацию на российском телевидении в шоубизнесе в целом.

Большинство комментаторов согласились с мнением Аксюты. Так, например, пользователь с именем и фамилией Вячеслав Кармадонов указал на проблему «эфирной мафии».

По мнению другой интернет-пользовательницы по ником Девушка Za, часто на федеральных канала упоминается Валя Карнавал, которую многие считают не заслуживающей места в эфире.

Фото: [ Валя Карнавал/соцсети ]

Пользовательница под ником Николавна и вовсе обвинила Первый канал в двойных стандартах.

«Одну мы не замечаем, а другую ставим ведущей передачи "ДоРе". Это как?», — объяснила она.

Пользовательница Patricia Cvv возмутилась засильем непрофессионалов, таких как Люся Чеботина и Клава Кока, а Елена Иванова поинтересовалась образованием «безголосых» артистов. Светлана З. также спросила, куда пропали победители «Голоса» с образованием и отличными голосами.

Фото: [ Люся Чеботина/соцсети ]

Однако нашлись и те, кто встал на защиту Бузовой. Пользовательница Вера Вихреева, например, считает, что кроме Бузовой на Первом канале есть и другие проблемы, а Татьяна Попова отметила целеустремленность и упорство певицы.

Ранее продюсер Юрий Аксюта рассказал, благодаря чему Влад Сташевский стал звездой.