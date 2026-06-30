Сила духа важнее ограничений: что показал «Кубок мужества» в Наро‑Фоминске

В Наро‑Фоминске 27 июня прошел инклюзивный физкультурный фестиваль «Кубок мужества»: в нем приняла участие 31 команда из Подмосковья.

Город, отмечающий в 2026 году свое 100‑летие, собрал ветеранов боевых действий, их родных и друзей. Согласно материалам о мероприятии, в этот раз впервые к состязаниям присоединились семьи бойцов — жены, дети и родители: их результаты учитывали в общем зачете.

Спортивная программа охватила разные дисциплины — от пауэрлифтинга и бочча до метания ножа, шахмат и показательных выступлений по фиджитал‑боксу; для семей организовали игровые состязания на ловкость. По итогам турнира первое место заняла команда Ленинского городского округа, второе — из Серпухова, третье — из Пушкинского округа.

Как подчеркивают организаторы, фестиваль помогает ветеранам с инвалидностью пройти физическую и духовную реабилитацию, а также вернуться к спортивной активности.