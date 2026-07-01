Сила, грация и гибкость: юные гимнастки Волоколамска показали мастерство на открытом уроке

В волоколамской школе воздушной гимнастики и акробатики «Звездное небо» состоялся день открытых дверей для близких и друзей воспитанников. На мероприятие прибыли глава муниципалитета Наталья Козлова и ее заместители Анна Агапова и Елена Филатова.

Воспитанницы студии продемонстрировали родителям и гостям сольные и коллективные номера. Юные спортсменки показали впечатляющие результаты: силу, пластику и артистизм — все то, чего они достигли упорными тренировками. Завершилась встреча награждением лучших учениц: им вручили мягкие игрушки и сувениры. Руководитель проекта Анна Корженевская и хореограф Марианна Сидоренко выразили благодарность родителям за поддержку, после чего все участники сфотографировались на память.

Студия была основана в 2022 году самозанятой Анной Корженевской. На сегодняшний день это единственное в Волоколамском округе учреждение, где дети могут заниматься воздушной гимнастикой. В группе — более 30 ребят от 4 до 17 лет. История Анны — пример того, как профессионализм и увлеченность помогают превратить дело жизни в успешный проект.

Сама основательница занимается этим видом спорта с пяти лет. Для ее семьи это уже традиция: мама работает тренером в цирковой студии, сестра и тетя также выбрали эту сферу. В перспективе Анна планирует открыть в школе направление с воздушными полотнами.