Умер Роберт Редфорд: известный голливудский актер скончался на 90-м году жизни

Легендарный голливудский актер Роберт Редфорд скончался на 90-м году жизни. Причиной смерти стало заболевание сердца, с которым звезда боролась последние годы. Об этом сообщают американские СМИ.

Икона американского кинематографа Роберт Редфорд ушел из жизни рано утром в своем доме в штате Юта. Как сообщили близкие актера, его смерть наступила во сне и стала следствием продолжительных проблем с сердечно-сосудистой системой.

Еще в 2019 году 89-летнему актеру провели операцию аортокоронарного шунтирования, но полностью восстановить здоровье не удалось. Редфорд навсегда вошел в историю кино благодаря культовым ролям в фильмах «Из Африки», «Великий Гэтсби» и «Три дня Кондора».

Его карьера охватила шесть десятилетий, принеся не только актерскую славу, но и признание как режиссеру и основателю знаменитого кинофестиваля в Сандэнсе. Прощание с легендой мирового кино состоится в узком семейном кругу, как того желал сам актер.

Ранее за три дня до 92-летия ушла из жизни звезда сериала «Друзья» Пэт Краули.

