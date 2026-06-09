«Московские врачи не смогли помочь»: Геннадий Хазанов улетел в Израиль спасать жизнь

Народный артист РСФСР Геннадий Хазанов сделал неожиданное и признание. В подкасте «От реки до моря» на YouTube он рассказал, что его спасли израильские врачи, сообщает LIFE.

Хазанов не стал вдаваться в подробности, но подчеркнул, что ситуация была опасной и он находился на грани. Решение обратиться за медицинской помощью в Израиль, по словам артиста, было принято по рекомендации московских специалистов. Российские врачи, к сожалению, не смогли обеспечить нужное лечение, и только за границей Хазанову удалось избежать трагедии. Он поблагодарил израильских медиков за спасение.

«Израиль спас мне жизнь. Это было без малого шесть лет назад. Счет уже шел на какие-то, я думаю, сутки», — рассказал артист.

Тем временем в семье Хазанова разворачивается еще одна драма. Накануне стало известно, что в Москве без вести пропал 69-летний Андрей Лукачер — единокровный брат артиста. Связь с ним была потеряна около года назад, после смерти другого брата, Юрия Лукачера. В начале июня брата артиста нашли.

Ранее сообщалось, что певица Марина Хлебникова опровергла слухи о проблемах со здоровьем.