«Семье нужны деньги»: режиссер Владимир Мункуев рассказал о тяжелом положении Дмитрия Поднозова

Актер театра и кино Дмитрий Поднозов, известный по работам в петербургских театрах и ролям в кино, находится в тяжелом состоянии. У него диагностирован рак легких с метастазами в мозг, пишет Super. Сейчас он лежит в платной реанимации. Врачи оценивают его состояние как тяжелое и планируют провести новую операцию.

О сложившейся ситуации сообщил режиссер Владимир Мункуев. Он написал, что семье Дмитрия нужны деньги для оплаты содержания в реанимации, и попросил неравнодушных людей оказать финансовую поддержку.

Мункуев также рассказал, что актера поддерживают родные, друзья и коллеги из театра «Особняк» в Санкт-Петербурге, где Поднозов является одним из основателей.

В декабре прошлого года актер Сергей Жигунов впервые рассказал о болезни Дмитрия. С тех пор состояние артиста ухудшилось, и теперь он нуждается в срочной помощи.

Ранее сообщалось, что сыгравшая Надю в «Иронии судьбы» Барбара Брыльска встретила 85-летие в одиночестве.