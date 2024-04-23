Миколог Вишневский рассказал, опасны ли первые весенние грибы

По словам миколога Михаила Вишневского, все сморчки и сморчковые шапочки на территории нашей страны безопасны для употребления в пищу, их можно собирать и предварительно не отваривать. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Он добавил, что из четырех видов строчков какие-то опасны, какие-то - нет. Так, безопасным считается строчок гигантский, а опасным – строчок обыкновенный. Опасность этих грибов заключается в том, что они содержат токсин монометилгидразин, который не разрушается при отваривании, термостабилен, но полностью выходит в отвар.

По мнению эксперта, как правило, сморчки и строчки никто не различает, поэтому важно любые весенние грибы отваривать не менее десяти минут, а отвар сливать. Это даст возможность полностью обезвредить их.

Он отметил, что сморчки растут в лесу, а также в заброшенных яблоневых садах, около кострищ. В свою очередь строчки, прежде всего их безопасный вид, наибольший урожай дает там, где валяется много старых берез, есть упавшие стволы или старые березовые пни, начавшие гнить.