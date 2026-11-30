В России появился национальный стандарт «Услуги образования и обучения. Требования к дистанционному обучению». Документ имеется в распоряжении ТАСС .

Стандарт распространяется на высшее образование, среднее профессиональное, дополнительное профессиональное и дополнительное образование взрослых.

Целями документа названы повышение прозрачности и укрепление доверия к услугам дистанционного обучения. Стандарт предназначен для получателей услуг — как самих обучающихся, так и заказчиков, приобретающих услуги от их имени.

Синхронное онлайн-обучение в режиме реального времени документ рассматривает как очное. Поставщик обеспечивает процесс дистанционного обучения учебными материалами. Они должны быть легкодоступны для обучающихся в цифровой среде, а поставщик обязан гарантировать защиту авторских прав на предоставляемые материалы и их соответствие применимым нормам.

Отдельно прописаны требования к цифровой образовательной среде и технологиям. Среда должна быть интерактивной (когда это необходимо), иметь логически выстроенную структуру и удобную навигацию для легкой ориентации. Также она должна способствовать включению и вовлечению обучающихся, предусматривать возможности для самостоятельной оценки и/или исправления упущенного, выбираться с учетом возможного воздействия на здоровье и индивидуальные потребности каждого человека.

Впервые закреплен цифровой след: среда обязана по умолчанию собирать данные о ходе обучения — время, пройденные шаги, баллы. На них строится оценка и улучшение курса.

Ранее сообщалось о том, что российские школьники и студенты колледжей смогут бесплатно освоить ИТ-профессии.