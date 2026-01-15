Жители Краснодарского края стали реже жаловаться на вывоз мусора

После смены регионального оператора по вывозу мусора в Краснодарском крае в июне 2025 года, когда ООО «Южный региональный оператор» («ЮРО») заступил на эту должность, зафиксировано значительное сокращение количества жалоб – на 54%.

В период с января по май прошлого года в сервис «РЭО Радар» поступило 74 обращения от жителей Кубани, недовольных работой прежней компании, занимавшейся вывозом отходов. Двадцать из этих жалоб касались несвоевременного вывоза мусора. С приходом нового оператора, с июня по декабрь того же года, количество обращений сократилось до 34, и лишь 3 из них были связаны с задержками в вывозе. Таким образом, снижение составило 54%.

Подобные результаты стали возможны благодаря систематическому обновлению и увеличению автопарка компании ООО «ЮРО». Если предыдущий оператор использовал 139 машин с износом в 44%, то новый оператор задействовал 198 единиц техники, где износ составлял всего 32%. При этом «ЮРО» приобрел 52 новых мусоровоза, 40 из которых – по программе льготного лизинга.