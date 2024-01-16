Михаил Мишустин открыл Дни российской экономики на выставке «Россия»

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин в рамках выставки-форума «Россия» дал старт Дням российской экономики. Этот этап в работе выставки посвящен достижениям экономической и социальной сфер страны.

Первым в рамках Дней экономики открыли День финансов. В планах — проведение дней и других отраслей. Мишустин отметил, что каждый посетитель найдет для себя что-то интересное.

Также премьер-министр пригласил всех посетить выставку, включая гостей, которые уже осмотрели представленные на ней стенды. Он отметил, что при повторном посещении мероприятия можно открыть для себя что-то новое.