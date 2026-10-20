Не спешите покупать доллары: до какой отметки может упасть курс

После того как на прошлой неделе доллар приближался к отметке ₽84,5, рубль заметно укрепился. На 20 октября Банк России установил официальный курс американской валюты на уровне ₽82,85. При благоприятном для российской валюты сценарии доллар может приблизиться к ₽80–81, однако затем движение способно развернуться. Стоит ли покупать валюту сейчас или лучше подождать более низких значений, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал финансовый эксперт Роман Калинкин.

«Я бы не советовал пытаться поймать идеальный курс и покупать всю сумму в один день. Если доллар нужен для конкретной цели, например, для поездки или будущих расходов за границей, разумнее приобретать валюту частями. Так человек снижает риск того, что купит весь объем на локальном максимуме», — отметил Калинкин.

По словам эксперта, в ближайшее время рубль еще может получить поддержку благодаря поступлению экспортной выручки и налоговому периоду. Если эти факторы сохранятся, доллар способен опуститься к ₽80–81. Однако такой сценарий не гарантирован: на валютный рынок влияют цены на нефть, спрос на иностранную валюту со стороны импортеров, действия Минфина и внешнеполитическая ситуация. В базовом прогнозе аналитиков «Финама» на четвертый квартал фигурирует диапазон ₽82–87 за доллар.

«Я бы не рассчитывал, что доллар будет непрерывно дешеветь. По мере завершения налогового периода поддержка рубля может ослабнуть, а спрос на валюту — восстановиться. Поэтому в конце октября и в ноябре возможен обратный ход курса, но назвать точную дату разворота сейчас нельзя. Возвращение к ₽84–85 возможно, однако это не неизбежный сценарий», — пояснил специалист.

Тем, кому валюта не нужна в ближайшее время, эксперт посоветовал не принимать решение под влиянием краткосрочных колебаний и не использовать для покупки последние сбережения. Если доллары понадобятся в ближайшие месяцы, можно разделить запланированную сумму на несколько частей и покупать постепенно. При этом перед обменом стоит сравнить предложения банков: курс продажи наличного доллара может отличаться от официального курса ЦБ.