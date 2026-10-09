Срочный перерасчет от ЦБ: валюты резко подешевели перед выходными
Центробанк России урезал стоимость доллара, евро и юаня до 12 октября
Фото: [Денежные купюры рублей и долларов США/Медиасток.рф]
Банк России снизил официальный курс доллара ниже отметки в ₽85. Согласно установленным значениям, регулятор опустил котировки основных иностранных валют на предстоящие выходные и понедельник, 12 октября.
Американская, европейская и китайская валюты «просели» на разные значения:
- Доллар США: ₽84,90 (-51 коп.)
- Евро: ₽94,97 (-50 коп.)
- Китайский юань: ₽12,67 (-6 коп.)
Устанавливаемые регулятором ориентиры принципиально важны для участников финансового рынка. Именно на показатели ЦБ ориентируются при проведении расчетов по ключевым биржам и деривативам, включая фьючерсные контракты на доллар и евро, а также при выплатах по замещающим облигациям.
Снижение официальных курсов делает импортные товары и зарубежные поездки немного доступнее, а также сдерживает рост цен на ввозимую технику и одежду. Для тех, кто хранит сбережения в рублях или на депозитах, это плюс к покупательной способности, однако выезжающим за границу или покупающим валюту стоит учитывать, что наличный курс в обменниках обычно отличается от значения ЦБ в большую сторону.