Срочный перерасчет от ЦБ: валюты резко подешевели перед выходными

Американская, европейская и китайская валюты «просели» на разные значения:

Доллар США: ₽84,90 (-51 коп.)

Евро: ₽94,97 (-50 коп.)

Китайский юань: ₽12,67 (-6 коп.)

Устанавливаемые регулятором ориентиры принципиально важны для участников финансового рынка. Именно на показатели ЦБ ориентируются при проведении расчетов по ключевым биржам и деривативам, включая фьючерсные контракты на доллар и евро, а также при выплатах по замещающим облигациям.

Снижение официальных курсов делает импортные товары и зарубежные поездки немного доступнее, а также сдерживает рост цен на ввозимую технику и одежду. Для тех, кто хранит сбережения в рублях или на депозитах, это плюс к покупательной способности, однако выезжающим за границу или покупающим валюту стоит учитывать, что наличный курс в обменниках обычно отличается от значения ЦБ в большую сторону.